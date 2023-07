Les futurs retraités davantage touchés par la précarité dans les années 2050 ? Les divorcées et les immigrés en première ligne

À l’horizon 2050, la part des pensionnés issus de l’immigration va augmenter : "Ils ont commencé leur carrière en Belgique plus tard par rapport à la population native", explique Saskia Weemaes. Ils et elles ont donc proportionnellement une carrière beaucoup plus courte que le belge "autochtone". Et qui dit carrière plus courte dit pension moins élevée.

Selon les projections du Bureau du Plan, les pensionnés issus de l’immigration sont trois fois plus à risque de pauvreté que les pensionnés autochtones.