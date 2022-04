Les futurs mariés zappent de plus en plus la signature d’un contrat de mariage

Les choix varient aussi d’une génération à l’autre, comme le constatent les notaires. "Les jeunes de 25 ans, aujourd’hui, sont moins attachés à la propriété et beaucoup plus à leur liberté. Ils n’hésitent pas à tout lâcher pendant 1 an pour partir faire le tour du monde à vélo. Ils veulent moins que leurs aînés acquérir rapidement un bien immobilier". Sans doute aussi parce que les conditions d’achat sont plus difficiles. Après quelques années de vie en colocation, Sophie et Mathieu, jeunes trentenaires, ont eu l’opportunité d’acheter leur futur foyer juste avant leur mariage.

Un contrat de mariage, selon sa nature, coûte entre 400 et 1500 euros. Quelle que soit sa situation, il est toujours prudent de s’informer auprès d’un notaire de sa région. Les conseils, eux, sont gratuits.