Les futurs chapeaux presque complets : les poules de la Ligue des champions se dessinent

Le tirage au sort des poules de la Ligue des champions aura lieu le 31 août prochain mais la composition des chapeaux est presque complète. On fait le point.

De par sa nature, le premier chapeau était connu depuis plusieurs semaines. Pour rappel, il est composé des derniers vainqueurs de La Ligue des champions et de l’Europa League précédentes, accompagnés des champions des meilleurs championnats. On y retrouve donc Manchester City, Séville, Barcelone, Naples, le Bayern, le PSG, Benfica et Feyenoord.

Le second chapeau est, comme les trois chapeaux suivants, basé sur le coefficient UEFA. Comme chaque année, il est très relevé et sa composition est déjà connue avant les barrages. Y sont présents : le Real Madrid, Manchester United, l’Inter Milan, Dortmund, l’Atlético, Leipzig, Porto et Arsenal.

La suite n’est pas encore claire pour tous les clubs. Qualifiés directement, le Shaktar, Salzbourg, l’AC Milan, la Lazio et l’Étoile rouge de Belgrade seront dans le troisième chapeau alors que Newcastle, l’Union Berlin et Lens sont assurés de figurer dans le dernier. De leur côté, la Real Sociedad et le Celtic devront encore attendre pour savoir dans quel chapeau ils seront et vont donc espérer qu’il y ait des surprises dans les barrages pour éviter d’être versés dans le quatrième.