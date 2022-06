Les fusillades de ces derniers mois sont liées au trafic de drogue, confirme le parquet de Bruxelles

Dans un communiqué annonçant une prochaine conférence de presse, le parquet de Bruxelles a confirmé ce lundi, avoir constaté une recrudescence de faits de violence impliquant des armes à feu et cela depuis le mois de septembre 2021. Ces événements se sont produits principalement sur les territoires des zones de police locales Bruxelles-Ouest, Bruxelles CAPITALE Ixelles et Midi.

Même si les enquêtes sont toujours en cours, les premiers résultats sembleraient démontrer que dans la majorité des cas, ces faits sont à mettre en lien avec des règlements de compte dans le milieu de la vente de stupéfiants.

Le parquet de Bruxelles entend aussi montrer qu’il met tout en œuvre pour mener à bien ces enquêtes compliquées, compte tenu de la difficulté de recueillir des témoignages dans les milieux concernés. La progression de l’enquête se base dès lors essentiellement des éléments scientifiques. Outre l’audition de témoins et l’enquête de voisinage, un expert en balistique est systématiquement requis lorsque des coups de feu ont été tirés. Les douilles et armes à feu découvertes sont chaque fois saisies et analysées par l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie. La descente du laboratoire de la police fédérale permet, quant à elle, de récolter du matériel aux fins d’analyses ultérieures.

En tout état de cause, ces dossiers sont considérés comme prioritaires, aussi bien par le parquet que par les zones de police concernées. Au niveau policier, une présence policière accrue est mise en œuvre dans certains quartiers sensibles, afin de rassurer la population.