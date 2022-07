Les Furious Monique aux voix lactiques, interprètent Billie Jeans dans Le 8/9

Ils viennent du futur et débarquent dans Le 8/9 et Le 8/9 Continue pour vous interpréter la chanson du Kidivrai. Découvrez les prestations loufoques du duo aux voix lactiques, Furious Monique.

Ils ont introduit les 4 mots imposés du Kidivrai : Citron, Ravel, Vitola et Paella dans leurs machines de l’espace. Leurs machines vont ensuite intégrer les mots dans des chansons connues pour leur proposer un mix de hits reprenant ces mots.

Découvrez ce mix qui rassemble Joëlle Mogensen qui a "encore Ravel d’elle", les Gipsy Kings et leur titre Bamboleo, Ravela. Natasha Saint-Pierre et Pascal Obispo sont également de la partie avec leur titre Citron devait mourir demain, suivi de Gala et Citron desire ainsi que Rihanna et son titre phare, Under my Paella. Opus est également au programme avec Paella is life. Vianney a également posé sa voix sur ce mix avec Mais t’es où ? Paella. Un mix qui se clôture par Je te le donne, une chanson de Vitola et Slimane !