Les funérailles de Jerry Lee Lewis et l’hommage de Springsteen et Mellencamp au Rock & Roll Hall of Fame

Le corps de Lewis était à l’avant du salon principal de la maison funéraire, dans un cercueil rouge fermé avec une gerbe de roses rouges sur le dessus. Plusieurs couronnes funéraires, dont une en forme de note de musique, parsemaient les murs derrière et autour du cercueil ainsi que des photos du chanteur.

Plusieurs amis et fans se sont exprimés au cours de la cérémonie, comme Tomschin, un gestionnaire du gouvernement, qui a expliqué : "Il n’a jamais vécu discrètement. A travers les hauts et les bas, le bon et le mauvais, il a toujours su quoi faire. Il déballait tout sur la table. Il n’y aura jamais plus personne comme lui".