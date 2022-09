Les fuites sur les gazoducs Nordstream, "un sabotage délibéré", selon la Lettonie

Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a qualifié les fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 d'"attaques délibérées".

Trois fuites ont été découvertes en début de semaine dans les gazoducs qui transportent le gaz de la Russie vers l'Europe via la mer Baltique, dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède, au large de l'île danoise de Bornholm.

"Le sabotage des pipelines Nord Stream 1 et 2 doit être classé comme l'incident sécuritaire et environnemental le plus grave en mer Baltique", a tweeté Edgars Rinkevics. "Il semble que nous entrions dans une nouvelle phase de guerre hybride."

Le ministre a assuré que la Lettonie était solidaire du Danemark et qu'elle était prête à soutenir l'enquête de toutes les manières possibles. "L'Otan et l'UE doivent prendre cela au sérieux et réagir en conséquence", a-t-il déclaré après un appel téléphonique avec son homologue danois Jeppe Kofod.