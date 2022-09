Les fuites de méthane des gazoducs Nord Stream, une catastrophe climatique ?

"J’y vois paradoxalement une bonne nouvelle", note toutefois le climatologue. "Avec une quasi-élimination de l’usage de combustibles fossiles, on aurait beaucoup moins d’émissions de méthane. Or en avoir beaucoup moins peut suffire, du point de vue du climat."

Peut-être est-ce en effet une nouvelle occasion, comme le souligne Greenpeace sur Twitter, de réfléchir à notre consommation d’énergie fossile. "Ce qui est certain, c’est que c’est une terrible nouvelle pour le climat et que la dépendance de l’Europe au gaz doit cesser", estime l’ONG. "Plus de gaz = plus de fuite."