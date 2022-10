Les températures descendent et les fruits et légumes changent dans nos assiettes. Quels sont les fruits et légumes de saison en octobre ?

On associe octobre avec le début de l'automne (même si c'est techniquement en septembre) et surtout, aux potirons ! On les retrouve dans nos soupes, nos tartes et nos tasses de café mais il n'est pourtant pas le seul à faire honneur au mois d'octobre.