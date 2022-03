Le printemps n'est plus très loin mais pas encore là, il faut prévoir des gratins de légumes d'hiver pour se réchauffer le cœur et le corps ! Manger local et de saison, c'est bon pour vous (parce que les légumes et les fruits sont mieux adaptés à nos besoins nutritionnels du moment) et pour la planète (vous évitez de faire venir des fraises du Pérou en avion).

Alors que mange-t-on ce mois-ci ?