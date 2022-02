Les fruits et légumes de saison en février

Manger local, c’est bien. Manger bio et local, c’est super. Manger local, bio et de saison, c’est mieux.

Alors on arrête de vouloir manger des fraises en décembre et des clémentines en juillet et on fait sa liste de courses en fonction de la saison. On aura ainsi un impact moindre sur la planète (pas besoin de produire les aliments sous serres ou de les importer par avion) et en plus on mangera plus savoureux (une fraise qui a mûri au soleil et en terre sera forcément meilleure qu’une sous serre et dans l’eau).