Le mois de Noël n'est pas synonyme que de raclette, foie gras et autre tartiflette, il y a toujours des légumes qui poussent ! Et on n'est pas contre l'idée de se gaver de fruits et de légumes vitaminés pour détendre notre corps et notre esprit avant les abus de la période des fêtes. Alors, que mange-t-on ce mois-ci ?