Les fruits et légumes au service de la mode

L’utilisation du mycélium comporte des avantages : on ne doit pas tuer d’animaux, il n’y a pas de gaspillage car on utilise ce qu’il nous faut comme matière sans devoir jeter l’excédant et il produise moins de déchet.

Toutefois, comme énoncé plus haut, ce n’est qu’un test, une sorte de prototype pour l’instant. Il faudrait donc vérifier que cette manière de faire soit bien durable à long terme, surtout vu le prix qu’un article coûte…

Une autre discussion serait à mettre sur la table par la suite, celle de la nomination du produit. En effet, le conseil national du cuir a réagi en gratifiant cette initiative mais refusant qu’elle puisse porter le nom de cuir, parce que ce n’est pas du "vrai cuir".