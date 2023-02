Les frites passent à la casserole et les emballages à la trappe

Aller à la friterie, un rituel bien belge pour déguster l’un de nos mets les plus gourmands. Mais prendre des frites à emporter c’est aussi beaucoup de papier jeté lorsqu’on les déballe. Pour réduire la quantité de déchets, en province de Liège on peut venir chercher ses frites avec sa propre casserole.

Les citoyens des communes de Héron, Wanze, Burdinne et Braives, peuvent aller chercher leurs frites avec une de leur casserole : un bon moyen pour éviter des déchets et recevoir un peu de frites en plus. Fini les barquettes en carton et les papiers d’emballage, du moins durant un mois de phase test.

Découvrez le reportage de RTC Liège sur ces 4 communes passent à la casserole !

À l’initiative de cette campagne "spéciale frites", on trouve les Agences de Développement Local qui s’allient au projet "Up’Citoyen dans un objectif de réduction des déchets.

En plus du côté écologique, les frituristes peuvent y gagner économiquement : "Les déchets jetables que je ne dois pas fournir aux clients, c’est tout bon d’un point de vue économique pour moi aussi", ajoute David Leleux de la friterie "Chez Carlo".

Bien que cette action soit éphémère, l’ambition est de généraliser ce réflexe de la casserole, qui par ailleurs, était la norme pour tous les Belges il y a un demi-siècle.