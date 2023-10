Les frites à l’honneur à travers une exposition au MuFIm à Tournai

Souvent considérées comme un emblème national et faisant partie intégrante de notre patrimoine gastronomique, les frites ont été représentées de nombreuses façons à travers la culture populaire. Les morceaux de pommes de terre cuits dans l’huile ont inspiré des artistes au point de se retrouver dans des objets publicitaires, jouets, slogans, bande dessinée, chanson, arts plastiques… C’est autour de ces représentations que l’exposition "Culture Frite – Frietkot Stories" prend place au sein du Musée de Folklore et des Imaginaires de Tournai.

Pour cela, Hugues Henry, fondateur du Micro Musée de la Frite Home Frit’Home basé à Bruxelles, a prêté au MuFIm une série d’objets, d’œuvres et de documents. Parmi celles-ci, on y retrouve notamment des traces témoignant de l’évolution de ces commerces.

De plus, s’emparant de la patate dans tous ses états, l’artiste Juliette Karlsson transmet avec humour et poésie son amour du tubercule et de l’art à travers un travail de sculpture mêlant imagerie populaire et esthétique sacrée, savoir-faire traditionnels, matériaux nobles ou de récupération.