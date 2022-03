Les Friends juste avant la gloire : l’anecdote touchante de Courteney Cox

James “Jim” Burrows le sait, la série qu’il vient de livrer à la chaîne NBC va marquer l’histoire et il met un point d’honneur à protéger ses 6 futures stars. Courtney Cox raconte qu’une fois arrivée à Las Vegas, Jim leur donne 500 $ chacun pour aller déambuler dans les casinos et leur dit : "Je veux que vous chérissiez ce moment, genre, vraiment retenez bien ce moment, parce que ce sera la dernière fois que vous pourrez traverser un casino tous ensemble".

Et c’était vrai, Courtney Cox confirme qu’une fois la série diffusée, ça n’a plus jamais été possible. "On n’est pas les Beatles non plus, mais les gens ont quand même l’impression de vous connaître et je pense que si on déambulait dans la rue juste tous les 6, les gens s’y intéresseraient beaucoup".