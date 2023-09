Les fresques découvertes sur le mur d'un magasin de la rue Neuve restent visibles et visitables

Et pour ceux qui souhaitent voir ces fresques ? "Il n’y a aucun souci, ils sont les bienvenus. On peut entrer sans obligation d’achat pendant les heures d’ouverture du magasin", promet le directeur. Par contre, il faudra peut-être revenir plusieurs fois sur place pour toutes les découvrir. Pour l’instant, seule la fresque "Métropole" est visible au-dessus de deux présentoirs de pulls. Les autres sont cachées par des rangées de vêtements, comme des jeans, qui empêchent de bien les voir. Le directeur promet qu’il y aura une tournante. "Nous les laisserons visibles l’une après l’autre et le changement se fera normalement à chaque nouvelle collection. On ne pouvait pas se permettre de toutes les laisser non recouvertes, au vu du prix de location de l’espace du magasin et de la nécessité de maximiser notre usage de la surface. Nous restons un magasin, après tout", conclut Jordan Doppagne.