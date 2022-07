Les fresques de Boscoreale restaurées, au Musée Royal de Mariemont.

Le Musée Royal de Mariemont expose à nouveau les célèbres fresques de Boscoreale, récemment restaurées. Elles proviennent d’une somptueuse villa qui s’élevait sur les pentes boisées du Vésuve au premier siècle de notre ère. Le site a été enseveli sous les cendres lors de l’éruption du volcan en 79 après Jésus-Christ. Des fouilles entreprises en 1899 ont mis à jour la villa et ses peintures murales. Les fresques ont été mises en vente à Paris en 1903. Grâce à Raoul Warocqué, le fondateur des collections de Mariemont, huit panneaux sur les quarante-six qui décoraient l’habitation ont été acquis. Restaurés, ces chefs-d’œuvre de la peinture romaine antique ont retrouvé leur éclat d’origine.

Le Studio SNCDA et Richard Venlet ont imaginé un pavillon de 50 m2 et une scénographie qui permettent d’interpréter les espaces de la villa romaine et d’intégrer les fresques en respectant la hauteur de leur emplacement originel.

Les travaux de restauration ont été conduits par le Centre d’Etude des Peintures Murales Romaines de la Ville de Soissons.

Le projet a été financé par le Fonds InBev-Baillet Latour grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin.

Richard Veymiers, le directeur du musée, au micro de Pascal Goffaux.