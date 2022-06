Les fresques de Boscoreale, chef-d’œuvre de Pompéi, reviennent à Mariemont

Originaires de la petite ville de Boscoreale, au pied du Vésuve, les fresques ont été ensevelies par l’éruption qui a détruit la célèbre cité romaine et ses alentours. A l’origine, elles décoraient les murs d’une riche villa de campagne, et ce depuis le milieu du 1er siècle av. J.-C. Préservées grâce à la couche de cendre, elles sont découvertes en 1900, puis détachées, fixées sur des panneaux de bois pour être acheminées vers Paris où elles seront vendues aux enchères séparément. De nombreux musées du monde entier se portent acquéreurs, comme le Louvre, mais surtout comme le Metropolitan Museum de New-York qui détient toujours la plus grande collection à ce jour. Parmi ces grands acheteurs, on trouve également un Belge, Raoul Warocqué, fondateur de la collection du musée de Mariemont.

C’est grâce à lui que le musée détient aujourd’hui le deuxième plus important ensemble de fresques de Boscoreale, après New-York donc. Les peintures antiques sont en fait des trompe-l’œil, représentant principalement des décors de colonnes et de fausse décoration de marbre. Un style très en vogue à l’époque. Depuis 2020, les œuvres picturales ont été élevées au titre de "Trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles".