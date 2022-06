Les frères Vanthoor, Sarah Bovy, Alessio Picariello... Six pilotes belges au départ des 24 Heures du Mans

Laurens Vanthoor, Dries Vanthoor, Sarah Bovy, Alessio Picariello, Jan Heylen et Jean Glorieux seront les six pilotes belges au départ des 24 Heures du Mans ce week-end.

Si aucun pilote belge n'est engagé dans la catégorie reine Hypercar, plusieurs d'entre eux revendiquent un résultat de choix dans cette 90e édition. Le Limbourgeois Laurens Vanthoor (31 ans) fait office de tête d'affiche. Il est engagé sur une Porsche officielle en GTE-Pro avec le Français Kévin Estre et le Danois Michael Christensen avec qui il avait déjà roulé entre 2018 et 2020, avec notamment un succès dans la catégorie en 2018. Ce sera la septième participation de Laurens Vanthoor au Mans.

Son petit frère Dries (24 ans) va disputer ses troisièmes 24 heures dans une troisième catégorie différente. Vainqueur en GTE-Am en 2017 et poleman du GTE-Pro en 2021, il roulera en LMP2 sur une Oreca 07-Gibson engagée par l'équipe belge WRT. Ses équipiers, l'Italien Mirko Bortolotti et l'Autrichien Rolf Ineichen, vont découvrir Le Mans. L'équipe WRT engage trois LMP2 avec l'ambition de conserver la victoire acquise en 2021 pour leurs débuts dans la Sarthe.

Après avoir découvert l'épreuve l'an passé, Sarah Bovy (33 ans) et Alessio Picariello (28 ans) remettent le couvert en GTE-Am cette année. La Liégeoise partagera à nouveau une Ferrari 488 avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting avec qui elle avait terminé 9e de la catégorie en 2021. Septième l'an dernier, Picariello reste sur Porsche, en compagnie de l'Indonésien Andrew Haryanto et de l'Estonien Martin Rump.

Enfin, deux pilotes vont faire leurs débuts au Mans. Fort de ses bons résultats aux États-Unis, Jan Heylen va découvrir les 24 Heures à 42 ans. Le Geelois sera lui aussi en GTE-Am, sur une Porsche en compagnie des Américains Fred Poordad et Maxwell Root. Le Courtraisien Jean Glorieux (37 ans) est lui engagé sur une Oreca 07-Gibson LMP2 avec l'Allemand Laurents Hörr et le Français Alexandre Cougnaud et peut viser un bon résultat dans le classement Pro-Am de la catégorie LMP2.