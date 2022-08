Les Frères Van Halen : Eddie à la guitare et Alex à la batterie

Puis Eddie et Alex découvrent le Rock and Roll. Ils forment leur premier groupe étant ados, Broken Combs dans leur collège et se produisent même à l’heure du lunch. Dans sa jeunesse, Eddie, à la base était un batteur. Et Alex, un guitariste. Un jour, en arrivant à la maison, Eddie voit Alex jouer sur sa batterie et lui dit " Tu es meilleur que moi ". Ils ont donc tout simplement décidé de changer d’instrument Eddie sera donc guitariste et Alex batteur…