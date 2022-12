Les Frères Taloches nous emmènent dans les coulisses de leur sketch culte "L’expo photo"

Retour inédit sur le sketch qui a marqué toutes les générations : l’Expo Photo. L’idée de ce sketch provient de leur maman. Cependant, un système technique à du être mis en place afin de le rendre réalisable. L’air de rien, ce sketch a été un des plus longs et plus complexes à préparer. De la mise en scène aux costumes, tout a été conçu pour faire de ce gag un des sketchs les plus comiques du duo et arracher un fou rire aux lèvres de leurs spectateurs.

Malheureusement, ce sketch a été aussi la source de plusieurs accidents sur scène qui ont heureusement toujours fait rire le public des comédiens.

Malgré les problèmes techniques, les mimiques hilarantes du duo font de ce sketch un de leurs plus grands succès. Passionnés par les gags, les Frères Taloches seront toujours une signature indélébile de l’humour belge à l’état pur.