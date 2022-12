Alors qu’il est un grand souvenir d’enfance pour la majeure partie de leur public, le sketch "L’otarie" fait toujours autant son effet. Ces représentations souvent "cartoonesques" sont en fait inspirées de leur amour pour les dessins animés et Charlie Chaplin. Ce modèle de jeux et cet humour décapant sont selon eux, la recette d’un spectacle réussi. Si la tâche paraît facile, c’est pourtant le contraire puisque chaque geste et chaque mimique doivent être actées, une pratique assez rare que l’on retrouve éventuellement chez l’acteur Jim Carrey.

Un mélange parfait qui promet un succès… Éternel.

Avec 30 ans déjà au compteur, les frères Taloches continueront de nous faire rire encore longtemps !