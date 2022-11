Les Frères Taloche racontent la formation de leur duo : "Bruno me dit : 'J'ai trouvé quelqu'un, tu le connais super bien'"

Dans Salut les Copions, les Frères Taloche nous ont raconté des anecdotes, des sketches et autres drôleries. Il se sont arrêtés quelques minutes sur leur carrière de 'duo comique' et nous ont touchés par leur simplicité, leur amitié fraternelle et leur complicité sans faille.

Ils se sont souvenus de vieux amis du 'Grand théâtre de Verviers' d’où ils nous ont proposé leurs Signé Taloche pendant des années. Bruno et Vincent nous ont inondés de leur bonne humeur. Dans cet extrait choisi, ils reviennent sur les prémices de leur carrière longue de trente ans.

À l'époque, Vincent Counard de son vrai nom, joue avec Bruno Krutzen son ami d'enfance, dans le duo Croûton et Counuch. Counuch officiait aussi à 20 ans comme régisseur son et lumières de son frère Bruno : "Mon frère avait gagné Rochefort en solo et moi je ne voulais pas faire un solo (...) puisqu'il avait déjà son petit succès".

"Mon camarade n'a pas voulu poursuivre l'aventure et je vivais encore chez mes parents. Ce n'est pas une blague : mon frère cherchait un partenaire pour moi. Il m'appelle un jour, je décroche. Il dit : 'J'ai trouvé quelqu'un'. Ah super je le connais ?. 'Oui tu le connais super bien, il est extrêmement doué, très drôle voire beau, c'est moi'. L'histoire a commencé comme cela" révèle-t-il.

Dans cette histoire était aussi impliqué François Pirette, qui avait prédit le succès du duo : "J'avais un jour fait la première partie de François Pirette avec Croûton et Counuch. Il me dit : 'Mais t'es pas le frère de Taloche toi ? C'est dingue, avec la gueule que vous avez tous les deux, mettez-vous en duo'. (...) C'est le premier à avoir trouvé incroyable qu'on ne travaillait pas ensemble". L'humoriste était d'ailleurs présent à la première des Frères Taloche au Grand théâtre de Verviers en 1992.