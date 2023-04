Les Frères Taloche présentent leur spectacle "Mise à jour" à Bruxelles et en Wallonie

Les Frères Taloche fêtent leur 30 de carrière et ne sont toujours pas prêts d’arrêter ! La preuve en est : le duo présente leur dernier spectacle "Mise à jour" à Nivelles, Namur, Auderghem et Liège.

"Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est au " stand-up ", Vincent et Bruno nous apportent un peu de fraîcheur et de légèreté dans un monde où on en a tellement besoin. Le Burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au rendez-vous dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera bien entendu l’univers si personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse. Au programme : des pilotes d’avion peu ordinaires, un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur, une exposition photo sur le Moyen Âge, un cours sur les énergies renouvelables sans oublier le " Taloche Mime Games " et quelques surprises. Tout cela sous l’œil bienveillant et la mise en scène de Ali Bougheraba."

Dates des différents spectacles

Le 2 juin 2023 : Centre Culturel de Nivelles

Le 4 juin 2023 : Théâtre Royal de Namur

Le 8 juin 2023 : Centre Culturel d’Auderghem

Le 9 juin 2023 : Trocadéro de Liège