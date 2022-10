Les frères Taloche présentent le Festival International du Rire de Liège ( vidéos )

C'est à la salle des Chiroux, à Liège, que l'équipe des Enfants de choeur a accueilli les deux heureux papas du Festival International du Rire de Liège, qui aura lieu du 15 au 24 octobre prochain dans la cité ardente.

Aux côtés de Sum, Christophe Bourdon, Freddy Tougaux, Richard Ruben et Michael Pachen, Bruno et Vincent sont venus partager l'impressionnant programme de cette onzième édition qui se déroulera dans 14 salles de spectacle différentes et où une pléiade de stars de l'humour vont faire rire le public belge. On annonce Stéphane Guillon, les Bodin's, P.E., Kody, Fabrice Eboué, Alex Vizorek, Caroline Vignaux, Arnaud Tsamère, pour ne citer qu'eux dans une programmation 2023 particulièrement ambitieuse.