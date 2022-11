"Les Frères Scott" : Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz… à nouveau réunis !

Dix ans après l’arrêt de la diffusion de la série "Les Frères Scott" (One Three Hill), une grande partie du casting s’est réunie pour un événement caritatif.

Est-ce que vous entendez le titre de Gavin DeGraw, "I Don’t Want Be", en lisant ces lignes ? Parfait ! Le casting des "Frères Scott" s’est réuni 10 ans après l’arrêt de la diffusion de la série pour un événement caritatif, "Friends With Benefit Charity", à Wilmington où s’est déroulé le tournage.

Ainsi, Chad Michael Murray (Lucas Scott), James Lafferty (Nathan Scott), Bethany Joy Lenz (Hailey James Scott), Hilarie Burton (Peyton Sawyer), Jana Kramer (Alex), Stephen Colleton (Chase), Bryan Greenberg (Jake) Austin Nichols (Julian), Antwon Tanner (Skills) se sont tous retrouvés pour la bonne cause mais aussi pour le plaisir des fans.

Tout a été parfaitement orchestré pour replonger les amateurs des "Frères Scott" dans leur jeunesse ! Acclamés par les pom-pom girls, James Lafferty (Nathan) et Chad Michael Murray (Lucas) ont enfilé leur maillot pour rejoindre les Ravens, l’équipe de basket du lycée de Three Hill, pour disputer un match. Le coach Whitney Durham incarné par Barry Corbin était également de la partie.

Malheureusement, Sophia Bush qui a campé le rôle de Brooke Davis manquait à l’appel. L’actrice qui était malade a présenté ses excuses aux fans et à ses anciennes co-stars sur Instagram.

Sympa de constater que les acteurs sont toujours en bons termes et aussi complices qu’autrefois quand on sait que les tournages n’ont pas toujours été une partie de plaisir comme l’a partagé Hilarie Burton.