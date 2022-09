Les frères Robinson : l’esprit des 70’s comme ciment de la longévité des Black Crowes

Quand en 1990 on a vu débarquer un jeune groupe de rock and roll au loook vintage, fan soul, de rock et de la période power flower, personne n’aurait pu présager que 40 ans plus tard il ferait partie des symboles du rock and roll international.

Nourris aux Faces et aux Stones, les Black Crowes ont très vite compté dans le paysage musical. Plutôt branchés pétards et provocations, les frères Robinson ont tout compris à la musique de leurs aînés. Même si le business musical a eu quelques temps raison de leur entente cordiale, ils sont plus que jamais soudés et à nouveau sur scène pour notre plus grand bonheur !