Les frères Gallagher : grandeur et décadence d’un des symboles de la pop des 90’s

Comment 2 frères, diamétralement opposés, ont été à la tête d’un des groupes pop les plus influents de la scène britannique des années 90 et par la suite reconnus mondialement ?

Enfin, opposés, mais assez semblables dans leur statut de star du rock and roll, se livrant à toutes sortes d’excès et surtout très friands de disputes spectaculaires. On vous raconte donc en quelques minutes l’ascension fulgurante et les déboires tout aussi impressionnants de Liam et Noël Gallagher qui malgré leurs différends ont fait d’Oasis un groupe culte, dont de nombreux fans attendent encore la reformation, en vain !