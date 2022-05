Les frères Everly : tombés dans le show-business dès l’enfance !

Les 2 guitaristes chanteurs ont énormément apporté à la pop américaine puisant dans la country et le bluegrass puis inspirant même sérieusement les Fab Four. Il faut dire qu’ils se produisaient en radio dès leur plus jeune âge, avec leurs parents. Un style et des harmonies inimitables ! Mais sous la couche de vernis et le succès, les choses n’étaient aussi idylliques… Retour sur ce duo légendaire créé au milieu des années 50 et dont les tubes nous accompagnent encore aujourd’hui !

Ike Everly, le père, était mineur dans le Kentucky. Il jouait de la musique après le travail avec ses deux frères. D’un guitariste noir local nommé Arnold Schultz, il apprend le finger picking style d’un guitariste noir précurseur Arnold Schultz, ce style de jeu devenu par la suite populaire chez la plupart des musiciens country et bluegrass.