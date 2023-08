Les frères et sœurs de Rebel Wilson ont des prénoms encore plus étonnants

Rebel Wilson est une actrice, chanteuse et humoriste australienne. Vous la connaissez sûrement pour ses rôles dans des comédies américaines telles que "Mes meilleures amies", les 3 "Pitch Perfect", "Jojo Rabbit", "Senior Year" et "Le Coup du Siècle"/"The Hustle". L'année dernière, elle est devenue maman via une mère porteuse et depuis, elle prend une pause de nos écrans.

Mais ses fans ne l'oublient pas et en profitent pour suivre sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Ils se sont renseignés et ont découvert les noms de ses frères et sœurs. Cela fait des années que ses fans en parlent mais tous ne sont pas au courant, comme on peut le constater sur le site Unilad. Et qu'on le sache déjà ou non, l'effet de surprise reste quand on découvre les prénoms originaux que ses parents ont donné à leurs enfants : Rebel, Liberty, Annachi (prononcé Anarchy) et Ryot (en référence à Riot).

En 2011, Rebel s'est confiée à ce sujet auprès du Daily Telegraph. Si beaucoup pensent que ses parents sont de gauche et que leurs prénoms viennent de leurs idées révolutionnaires, elle affirme qu'ils sont en réalité très conservateurs.