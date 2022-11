Les frères Deleo du groupe grunge : Stone Temple Pilots

Dean, l’aîné, a vu le jour en août 1961 à Glen Ridge dans le New Jersey. Il prend pour la première fois une guitare à l’âge de 14 ans et très vite se produit dans un groupe de covers où son frère Robert, de 5 ans son cadet, jouera de la basse. Rush, Yes, Genesis King Crimson sont les groupes avec lesquels ils ont appris la musique. Mais lors d’une interview récente accordée à un média américain Robert expliquait que sa première rencontre avec la musique s’était faite avec deux 45 t ''Ticket to ride'' des Beatles et ''I get around'' des Beach Boys.