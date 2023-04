Les frères de Crawhez, ces Belges pionniers de la course automobile... et combattants en Russie

Le 1er juillet 1902, vers 5 heures du matin, le baron Pierre de Crawhez entre dans Dévastation, une Panhard & Levassor.

Au volant de ce bolide, ce pilote renommé a déjà gagné la première course Bruxelles-Spa. Après cette victoire, dans une course émaillée de nombreux accidents, il a eu une idée : rouler sur un circuit en boucles fermé, ce qui serait beaucoup plus sécurisant. C'est chose faite ce 1er juillet 1902 au cœur des Ardennes.

Et comme un rêve devient réalité, Pierre de Crawhez prend le départ de sa course. Il voudrait la gagner cette première édition. Au milieu des engins motorisés qui s’élancent se trouve aussi son frère : Jean. Il est l'aîné d’une fratrie de six enfants. Pierre et Jean ont près de 11 ans d’écart. Mais ces deux extrémités de la branche familiale se rejoignent dans les projets et les envies. Ils sont les têtes brulées de la famille qui compte dans ses rangs des destinées extraordinaires. Les deux hommes entrent même dans l'Histoire : en créant et prenant part au premier Circuit des Ardennes, ils amorcent un nouveau virage pour le sport automobile et la conduite tant sportive que civile. Mais ce n'est pas tout, ils restent célèbres pour leur invention militaire... favorable à l'empire russe lors de la Première Guerre mondiale.

Pourquoi cette idée d'un circuit fermé germe-t-elle en Ardenne belge ? Quelles autres inventions attribue-t-on à ces jeunes nobles ? Comment ces pionniers du sport automobile en Belgique se retrouvent-ils à combattre pour la Russie lors de la Grande Guerre ? Récit de cette famille remarquable dans L'Heure H.