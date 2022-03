Les frères Davies : la bagarre comme ciment d’un groupe culte, les Kinks !

Comment imaginer qu’une fratrie, issue d’un milieu populaire et festif, qui se chamaille depuis toujours devienne un groupe iconique du rock and roll ? Et ce pendant 30 années… Au grand dam de leur maman, Ray et Dave Davies ne se sont jamais entendus pendant leur enfance et pourtant leur collaboration a changé l’histoire du rock. Encore influents aujourd’hui, The Kinks a toujours rebondi malgré leurs frasques, leurs disputes et les sanctions du monde musical, un destin pour le moins étonnant.

Raymond Douglas Davies le plus âgé et David Russell Gordon Davies sont originaires de la banlieue du nord de Londres. Ils sont les derniers des huit enfants de Frederick et Annie Davies, et les seuls garçons. Leur père est très festif et adore descendre des pintes dans les pubs abreuvés de musique jazz. Ray et Dave découvrent donc la musique à travers le music-hall de la génération de leurs parents, mais aussi le jazz et le rock 'n' roll qu’écoutent leurs sœurs aînées.