Les frères Dardenne et Déborah François remportent une seconde Palme d’Or en 2005

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2005. Le journal télévisé est allé à la rencontre de Déborah François toute jeune et encore étudiante.

Collège Saint-Louis à Liège, dans cette classe de rétho la jeune Déborah François un peu fatiguée quoique motivée toute même. Bien que les professeurs soient très tolérants, elle reconnaît que sa moyenne a beaucoup baissé avec le tournage du film "L’enfant" qui lui aura demandé quatre mois de tournage.

Dans la cour de récréation, elle apprend par les médias que les frères Dardenne décrochent la Palme d’OR au 58e Festival de Cannes avec le film "L’enfant" mais elle n’y croit pas beaucoup alors que la presse ne parle plus que de cela. En fin de journée, direction l’aéroport où c’est le moment des retrouvailles dans la zone des bagages, c’est la joie qui se lit sur le visage du trio.

Un rêve qui se réalise, un rêve de petite fille.

Alors que se déroule en ce moment la 75e édition du Festival de Cannes, les frères Dardenne ont présenté "Tori et Lokita", un film d’actualité à couper le souffle et qui a recueilli une standing ovation de 10 minutes.

Regardez plutôt !