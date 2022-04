Les frères Dardenne avec Tori et Lokita à Cannes.

Le cinéma belge francophone sera bien représenté au Festival de Cannes (17-28 mai) avec neuf productions. Il y a deux films majoritaires, produits en Fédération Wallonie-Bruxelles et réalisés par des cinéastes de la fédération : " Tori et Lokita " de Luc et Jean-Pierre Dardenne et " Dalva ", un premier long métrage d’Emmanuelle Nicot. Les sept autres films sont minoritaires. Ils ont été " soutenus " par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la fédération Wallonie-Bruxelles.