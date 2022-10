Les frères Cavalera, fondateurs du groupe de trash métal Sepultura

Igor et Max Cavalera : alchimie, scission et retour aux sources ! A leurs débuts, ils partageaient la vedette avec le groupe de trash métal Brésilien Sarcofago. Mais c’est bien Sepultura qui s’imposera en dehors du Brésil et fera la carrière internationale que l’on connaît. Derrière ce groupe 2 frères, qui très vite vont redéfinir les codes du haevy métal en le métissant d’influences brésiliennes pour notre plus grand bonheur.

Fratrie iconique d’un groupe engagé et leurs cris résonnent de plus en plus loin. Même si le succès et les mésententes les éloignent de leur bébé, Sepultura, ils rebondiront et se réconcilieront avec un nouveau projet, synonyme de retour aux sources : Roots Bloody Roots !