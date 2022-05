Les frères Butler : 2 Américains à la destinée du groupe canadien Arcade Fire

Il y a l’aîné Edwin Farnham Butler originaire de Californie, élevé au Texas et puis son frère William Pierce Butler de 2 ans son cadet. Toute leur vie a baigné dans la musique, leur mère Liza Rey, était une musicienne classique. Le grand-père maternel Alvino Rey était guitariste de jazz et un chef d’orchestre pionnier dont la carrière s’est étendue sur huit décennies. Le titre du premier album d’Arcade Fire "Funeral" a été inspiré par son enterrement. Leur grand-mère maternelle, Luise, était membre de The King Sisters, un groupe de variétés qui avait son show sur ABC.

Point commun avec les frères Followill : la religion. Ils ont été élevés par des Mormons, Win Butler a même obtenu un diplôme en théologie. C’est durant ses études à l’université de McGill (Montréal) que Win a rencontré sa future femme Régine Chassagne, qu’il a épousée en 2003. C’est autour de ce couple que se formera le groupe Arcade Fire. Comme son mari et son beau-frère, Régine est compositrice et multi-instrumentiste. Et Will n’a pas tardé à rejoindre son frère à Montréal pour participer à l’aventure.