Comment 2 frangins paresseux, délinquants et pas très bons musiciens ont-ils inventé un genre, une esthétique qui marque encore le rock and roll aujourd’hui?

Scott et Ron Asheton ont entraîné le jeune Iggy dans leur délire mais il ne s’est pas fait prié pour incarner avec eux le groupe le plus destroy du rock and roll et parrain du mouvement punk.

Retour à la fin des 60’s sur ces quelques années d’excès, de créativité, de performances riches en anecdotes !