Les Francs Borains veulent jouer dans la cour des grands "mais il faudra charbonner comme on dit dans le Borinage!"

"Tutto va bene"

Trois victoires, quatre défaites en sept journées de championnat, une neuvième place plutôt encourageante pour un promu et une qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique (les Francs Borains iront à Saint-Trond le 31 octobre, coup d’envoi à 20 heures 30). Comme on dit en italien, puisque vous êtes d’origine italienne, ‘tutto va bene’ !

" Oui, oui, ‘tutto va bene’ mais j’ai envie de rajouter ‘qui va piano va lontano’, qui va doucement va loin ! Notre but est d’aller loin. Les résultats corrects de ce début de saison nous permettent de nous projeter, de fidéliser le public, de fidéliser les partenaires et de structurer le club car il a vraiment besoin d’être structuré. En deux mois, on a déjà fait des bonds de géant ! Et on ne va pas bouder notre plaisir, c’est clair ! "

Quel est votre chantier prioritaire ?

" Apporter une gouvernance et faire de ce club un véritable club professionnel mais tout en gardant nos valeurs, les valeurs de la région, comme le travail et l’humilité. On a envie de jouer dans la cour des grands mais pour y arriver, il faudra charbonner, comme on dit dans le Borinage ! "

C’est évidemment une belle image dans ce Borinage qui a bien connu le temps des mines. Dans ce Borinage, justement, où on peut très vite s’enflammer quand tout va bien et s’énerver quand les résultats ne suivent pas. Vous savez comme moi que tout ne sera pas toujours rose… Etes-vous prêt à gérer les situations de crise ?

" Pour l’anecdote, j’ai récemment croisé un fan très emballé, convaincu qu’on jouerait les play-offs et qui me demandait si on avait le niveau pour monter en Pro League… La priorité du supporter, c’est le sportif. Mes priorités de dirigeant sont en partie ailleurs. Je sais le travail qu’il reste à faire pour espérer rejoindre l’élite. Je suis donc obligé de tempérer les ardeurs et ce n’est pas toujours évident de faire passer le message ! "

Quand nous étions collègues à la RTBF, vous nous avez souvent parlé de vos souvenirs de footballeur, notamment dans les catégories de jeunes de l’Union Saint-Gilloise. Malgré un bon petit niveau, vous n’avez pu concrétiser votre envie de devenir joueur professionnel. Est-ce qu’il n’y avait pas là, quelque part, un échec à digérer, une histoire non aboutie que vous allez tenter de faire aboutir en devenant dirigeant d’un club pro ?

" Le rêve de tout gamin qui tape dans un ballon est de devenir joueur professionnel. Je n’y suis pas parvenu parce que je n’avais peut-être pas les qualités requises. Mais en y réfléchissant, et en me disant que je suis désormais l’un des vingt-huit dirigeants de clubs professionnels en Belgique, je constate le chemin parcouru. Et j’espère que ce n’est que le début. "

Dans un club, le RFB, qui a beaucoup d’ambition…

" Oui ! Je pense qu’il faut se projeter. L’étape la plus importante était de passer du statut de club amateur à celui de club professionnel. Désormais, à moyen et long terme, et ce sont les résultats sportifs qui le décideront, on veut aller chercher la Division 1A ! Je ne sais pas si ça arrivera mais, en tout cas, notre but, sans brûler les étapes, est de se projeter. "