Les Francofolies de Spa se sont dotées de leur propre plateforme de revente de tickets

Pierre Angenot, responsable de la billetterie des Francofolies de Spa, explique : "Il y a 15 ou 20 ans d’ici, on voyait des gens qui revendaient comme ça aux quatre coins de Spa. C’était assez amusant parce qu’on les retrouvait d’année en année. Cette pratique a évidemment disparu et sont apparues des plateformes de revente plus ou moins officielles. Le problème c’est que quand vous achetez sur ces plateformes, vous ne savez jamais si le ticket a bien été annulé dans la billetterie. Il y a, aujourd’hui, possibilité pour un festival de s’équiper de ce type de plateforme, de réguler lui-même le marché et de proposer à tous les festivaliers de revendre leurs tickets et à de nouveaux festivaliers de venir faire des bonnes affaires. Vous avez la certitude si vous êtes vendeur de recevoir votre argent et vous avez la certitude si vous êtes acheteur d’avoir un ticket à votre nom qui vous donne accès au festival. Il y a malheureusement sur internet pas mal d’opérateurs, situés dans des pays voisins et qui n’offrent pas la garantie de vous vendre un ticket valide. Je vois aussi souvent fleurir sur des sites de seconde main des billets que l’on revend sans la moindre garantie. J’invite vraiment les festivaliers à faire attention."

Pierre Angenot dispense un autre conseil : "Même si c’est une bonne affaire, que le ticket a l’air neuf et que la personne a l’air honnête, ne rachetez pas d’anciens tickets des éditions 2020 et 2021, ils ont tous été désactivés, soit parce que le ticket a été remboursé, soit parce qu’il a été converti en bon d’achat. Faites également attention aux reventes de bracelets équipés de puces : on ne sait jamais quels sont les accès qui sont imprimés sur la puce et ce serait vraiment dommage de se faire avoir.".