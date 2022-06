Les Francofolies de Spa dédieront une journée à la Francophonie

"Cette journée symbolique visera à mettre en avant des chansons et des artistes francophones, et donc aussi des artistes de chez nous, et mêlera têtes d’affiche et groupes émergents", expliquent les organisateurs.

Côté belge, l’étonnant Plastic Bertrand et la douce Mélanie Isaac sont notamment attendus dans la cité spadoise, de même que la nouvelle pépite de la pop Pierre de Maere, le duo Delta ou encore l’auteur-compositeur belge, né au Rwanda, Jali.

A l’international, outre Cœur de Pirate et Grand Corps Malade, des artistes comme Clara Luciani (France), Mosimann (Suisse), Fally Ipupa (RDC) et KT Gorique (Côte d’Ivoire) sont aussi annoncés pour cette journée spéciale Francophonie.

Outre la mise en avant de la langue française, le projet Franc’Horizons, initié par les Francofolies de Spa et la Confédération des Francofolies (composée de six festivals dont Spa et La Rochelle), permet également de renforcer les échanges entre pays francophones, se réjouissent les organisateurs. A cette fin, des personnalités institutionnelles ont été conviées à prendre part à l’événement, parmi lesquelles la Secrétaire générale de la Francophonie Louise Mushikiwabo et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet.