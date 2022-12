Les France de l'histoire. Sur les traces des Gaulois

Bruno Solo replonge dans l'histoire des Gaulois. Qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils été si longtemps caricaturés ? Et quelle véritable empreinte ont-ils laissée sur la France ? Les Gaulois ont façonné le paysage français durant des siècles avant notre ère. Peuple de guerriers, ayant assiégé Rome en -380 avant JC, ils étaient aussi de fabuleux agriculteurs et des artisans hors pairs. Ils ont fondé plusieurs des grandes villes du pays. Le plus célébre, vercingétorix, a combattu dans les premières années de la guerre des gaules au côté de Jules Césars avant de se retourner contre lui et de lui opposer une résistance légendaire, en -53 à -46 avant JC.