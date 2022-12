Les Français passent la frontière pour acheter leurs sapins

Chaque année, la jardinerie de Dadizele voit passer un million de Français. Beaucoup viennent en période de fête pour acheter leur sapin, moins cher qu'en France. C'est le cas de Sylvie qui vient pour la troisième année consécutive. "Je tiens à mon sapin naturel et j'ai l'habitude de venir ici", explique la Nordiste. "L'an dernier, j'ai payé 50€. Cette année, celui que j'ai choisi est à 41€". En France, un sapin équivalent se trouve difficilement à moins de 80€.

Dans les rayons décorations, c'est le même discours. Caroline et Thomas vont fêter le premier Noël de leur bébé. Ils comptent bien lui faire découvrir la magie de Noël. "On doit acheter le sapin et les décorations", précise Caroline. "C'est moins cher, il y a plus de choix et c'est plus joli de manière générale. Et on n'habite pas loin donc on a vient souvent ici".

Fien Ternest est responsable marketing du magasin. Malgré la crise actuelle, elle ne trouve pas vraiment de différence dans le comportement des clients. "La priorité, c'est la qualité du sapin qui importe", insiste Fien. "Si c'est un artificiel, il faut qu'il soit aussi vrai que nature. Le budget varie souvent entre 150€ et 250€ pour les gens qui passent en caisse. En plus du prix, les Français aiment surtout l'ambiance du magasin. C'est pour ça qu'on les voit autant ici."