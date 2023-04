Les Français complètement sous le charme de la série belge "Des gens bien"

Si le public est bien au rendez-vous, on peut dire que la presse française est complètement sous le charme de cette fiction belge. Le polar burlesque de Benjamin D’Aoust, Matthieu Donck et Stéphane Bergmans a séduit les critiques de nombreux titres de presse comme Le Figaro, Télérama ou France Inter. Pour l'occasion, petit tour d'horizon des meilleures critiques de la série !

"Les créateurs de "La Trêve" signent avec cette série un petit bijou burlesque à ne surtout pas rater." (Le Figaro)

"Cette seconde fiction se révèle ainsi un mélange truculent et équilibré d’humour noir et de tension acérée, volontiers inspiré par le cinéma des frères Coen." (Télérama)

"Une série d'une perfidie absolue où l'absurde et le cocasse trouvent naturellement leur place dans une intrigue fielleuse à souhait." (France Inter)

"On se régale." (Le Parisien)

"Grand Prix de la série au Festival TV de Luchon 2023, cette tragicomédie franco-belge, qui lorgne du côté des frères Coen, mêle habilement film noir et humour noir décapant." (20 minutes)

"Des gens bien est une mini-série hors du temps qui mêle habilement humour et drame pour nous raconter le destin tragique de gens ordinaires à qui la vie n’a pas fait de cadeau. A ne pas manquer." (Allociné)

"Excentrique, Des gens bien l'est définitivement. Mais elle est aussi diablement prenante. Il est en effet difficile de résister à l'appel de l'épisode suivant tant l'écriture sait ménager les rebondissements et les cliffhangers, les ruptures de ton et la tension." (Télé Loisirs)

"Des polars de ce tonneau-là, on les déguste jusqu’à l’ivresse." (L'Obs)

"Une pépite à découvrir." (Télé deux semaines)