Les fraises wallonnes en retard de deux semaines : le prix de la barquette risque de rapidement chuter

En avril, la luminosité a été 22 heures moins importantes que la moyenne. "Un producteur me signalait qu’il lui faudrait des journées de 28 heures et non plus de 24 pour rattraper le manque de luminosité", explique Ellen Bullen. En plus, les températures basses et les gelées nocturnes poussent les plants à se protéger.

Si ce retard fait trépigner les clients les plus impatients, les conséquences pour les producteurs sont plus impactantes. Depuis de nombreuses années, ils travaillent avec deux variétés de plants permettant d’augmenter la durée de la cueillette. "Mais cette année, nos variétés précoces ont du retard. Cela signifie très concrètement que nous allons devoir cueillir de manière intensive durant deux semaines. Et pour le peu que la météo soit plus clémente ces prochains jours, nous pourrions avoir simultanément la récolte des fraises précoces et des classiques", redoute Luc Warniez.