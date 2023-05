Les fraises sont de retour ! Margaux nous fait des muffins

Avec les beaux jours, les fraises font leur grand retour ! Tant attendues par les gourmands au printemps, elles font leur apparition dès le mois d’avril pour se poursuivre jusqu’à juin. Elles peuvent être déclinées dans de délicieuses recettes sous forme de tarte, confiture, mousse ou encore carpaccio.

Anecdote : mais pourquoi le cliché des femmes enceintes et les fraises ? Véritable atout pour la santé, la fraise est remplie de fibres, de vitamine C et de minéraux. C’est pourquoi, elle serait un moyen rapide de combler certaines carences et ainsi les envies des femmes enceintes.

A court d’idées pour vos fraises abîmées ? Transformez-les ou utilisez-les dans vos préparations comme dans la recette ci-dessous.