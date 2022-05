Les fraises à cuisiner en sucré… ou en salé !

Autre idée un granola (dont vous trouverez la désormais célèbre recette sur le blog latabledaline.be) aux fraises fraîches, à rajouter en dernière minute pour que l’humidité des fruits ne ramollisse pas le granola, qui est bien meilleur lorsqu’il est croustillant.

Et pourquoi pas une glace express ? On coupe une banane en rondelle qu’on met on congélateur. Une fois congelée, on la mixe avec des fraises fraîches, et on obtient une glace minute.

Autre version : mixer 200g des fraises fraîches avec 120ml de lait de coco et un peu de sirop d’érable. Le tout au congélateur pendant 2 à 3 heures.

En salé :

On le sait moins, mais la fraise est un fruit qui s’accompagne avec beaucoup de préparations salées.

Adeline nous a préparé une salade de jeunes poireaux cuits à la vapeur et refroidis, accompagnés de fraises coupées en deux et d’une petite sauce au miso blond (une cuillère à café de miso pour deux cuillères de jus de citron et de vinaigre, et une cuillère de tamari). Cette petite salade peut s’accompagner de coriandre ou de feta émiettée pour encore plus de gourmandise.

Vous voulez vous souvenir du goût de la fraise hors saison, en plein hiver ? Alors le vinaigre de fraises est fait pour vous. Mettez 500g de fraises dans 2l de vinaigre blanc chauffé auparavant avec un peu de thym et de romarin. On laisse reposer durant plusieurs semaines, et on l’utilise ensuite sur toutes les salades que l’on veut.

Enfin, une bonne idée accompagnement : les fraises se marient très bien avec de la bufala !