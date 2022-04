Les frais supplémentaires demandés par des sociétés de Titres-services dans le viseur de la ministre wallonne de l’Emploi

Ces forfaits demandés par certaines sociétés de Titres-services à leurs clients, irritent les syndicats. Pour eux, l’augmentation facturée aux clients ne profite pas aux aides ménagères. "C’est un mensonge à l’égard des aides ménagères puisqu’aujourd’hui, on fait croire aux clients que cet argent va aller aux aides ménagères", s’insurge Sébastien Dupanloup, Secrétaire fédéral FGTB pour le secteur des Titres-services. Et il ajoute, "il n’y a aucune convention qui existe aujourd’hui dans les régions et au niveau national qui permette une rétribution aux aides ménagères".

Par ailleurs, du côté du gouvernement wallon, on rappelle que le secteur des Titres-services a été revalorisé à hauteur de 15% en 2014. Alors, la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale, se veut très claire à l’égard des directions des entreprises du secteur. "Si l’argent de la Région doit servir, ça doit servir aux travailleuses et pas aux dividendes de certaines sociétés qui, visiblement, utilisent ce prétexte pour pouvoir s’enrichir", avertit Christie Morreale. "Dans le cadre de l’accord interprofessionnel, qu’ils augmentent la valeur et le salaire des travailleuses puisque c’est une disposition fédérale qui concerne les partenaires sociaux. Les travailleuses sont demandeuses et donc, dans ce cadre-là, les choses sont plus claires et plus transparentes", ajoute-t-elle.

La ministre wallonne de l’Emploi avait annoncé, il y a une dizaine de jours, son intention de proposer prochainement des modifications réglementaires et législatives pour encadrer le recours, par les sociétés de titres-services, à des frais complémentaires, dont certains sont à ses yeux "arbitraires".