Chaque œuvre s’inspire de l’une ou l’autre particularité architecturale de l’abbaye : un arc brisé, une clé de voûte et ses nervures, une colonne… mais aussi des fonctions des bâtiments et de la vie des moines : élévation spirituelle, autarcie et vie en communauté, à l’exemple de "Ralliement". Constituée d’une concrétion de 210 nichoirs, cette installation est une façon de faire sentir combien l’abbaye cistercienne a regroupé et réunit encore des personnes, parfois au-delà de la foi. Elle est le fruit d’une collaboration étroite avec entre Bob Verschueren et Apides, atelier de menuiserie et entreprise de formation par le travail à Court-Saint-Etienne.